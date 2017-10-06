В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»

Ранее в пятницу был также эвакуирован торговый центр «Тройка» на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, «Атриум» и ТЦ МЕГА «Белая дача» в Подмосковье. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.