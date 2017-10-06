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22:02 (мск), источник: РИА Новости

В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Торговый центр «Охотный ряд» эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

Ранее в пятницу был также эвакуирован торговый центр «Тройка» на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, «Атриум» и ТЦ МЕГА «Белая дача» в Подмосковье. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.

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