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22:09 (мск), источник: РИА Новости

В Москве за день «заминировали» более 130 объектов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах города.

Источник: РИА "Новости"

«За сутки по Москве прошла угроза по 130 объектам, проверено 85», — сказал собеседник агентства.

По его словам, количество человек, эвакуированных из зданий, еще не подсчитано.

В пятницу, в частности, были эвакуированы торговые центры «Тройка» на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, «Охотный ряд», «Атриум» и ТЦ МЕГА «Белая дача» в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы в Москве. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.

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