В Москве за день «заминировали» более 130 объектов

По его словам, количество человек, эвакуированных из зданий, еще не подсчитано.

В пятницу, в частности, были эвакуированы торговые центры «Тройка» на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, «Охотный ряд», «Атриум» и ТЦ МЕГА «Белая дача» в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы в Москве. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.