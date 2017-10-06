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23:08 (мск), источник: РИА Новости

В Москве около 84 тысяч человек эвакуировали после звонков о «минировании»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Порядка 84 тысяч человек были эвакуированы в Москве после звонков о взрывных устройствах, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах города.

Источник: РИА Новости

«По данным на 22.20 мск, эвакуированы были около 84 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, всего звонки прошли по 130 объектам.

В пятницу, в частности, были эвакуированы торговые центры «Тройка» на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, «Охотный ряд», «Атриум» и ТЦ МЕГА «Белая дача» в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы в Москве. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России несколько недель. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

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