В Москве около 84 тысяч человек эвакуировали после звонков о «минировании»

Источник: РИА Новости

«По данным на 22.20 мск, эвакуированы были около 84 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, всего звонки прошли по 130 объектам.

В пятницу, в частности, были эвакуированы торговые центры «Тройка» на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, «Охотный ряд», «Атриум» и ТЦ МЕГА «Белая дача» в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы в Москве. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.