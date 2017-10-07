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08:18 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону мужчина подорвал себя после ссоры с девушкой

Полиция Ростовской области выясняет обстоятельства гибели мужчины, который по предварительным данным, покончил с собой после ссоры с гражданской женой.

Инцидент произошел в селе Екатериновка. В заброшенном доме на окраине села 29-летний мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство и погиб. Его тело извлечено из-под обломков, передает DonDay.ru.

Как сообщает 161.ru, на месте происшествия нашли мобильный телефон мужчины. Последнее видео предназначалось его гражданской жене. По информации издания, за пару часов до взрыва он позвонил женщине и попросил прийти в заброшенный дом. Та ответила отказом, и тогда мужчина записал видеообращение и отправил ей, после чего случился взрыв.

На месте происшествия работает оперативная группа.

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