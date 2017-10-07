На Дону мужчина подорвал себя после ссоры с девушкой
Полиция Ростовской области выясняет обстоятельства гибели мужчины, который по предварительным данным, покончил с собой после ссоры с гражданской женой.
Полиция Ростовской области выясняет обстоятельства гибели мужчины, который по предварительным данным, покончил с собой после ссоры с гражданской женой.
Инцидент произошел в селе Екатериновка. В заброшенном доме на окраине села 29-летний мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство и погиб. Его тело извлечено
Как сообщает 161.ru, на месте происшествия нашли мобильный телефон мужчины. Последнее видео предназначалось его гражданской жене. По информации издания, за пару часов до взрыва он позвонил женщине и попросил прийти в заброшенный дом. Та ответила отказом, и тогда мужчина записал видеообращение и отправил ей, после чего случился взрыв.
На месте происшествия работает оперативная группа.