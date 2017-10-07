На Дону мужчина подорвал себя после ссоры с девушкой

Инцидент произошел в селе Екатериновка. В заброшенном доме на окраине села 29-летний мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство и погиб. Его тело извлечено из-под обломков, передает DonDay.ru.

Как сообщает 161.ru, на месте происшествия нашли мобильный телефон мужчины. Последнее видео предназначалось его гражданской жене. По информации издания, за пару часов до взрыва он позвонил женщине и попросил прийти в заброшенный дом. Та ответила отказом, и тогда мужчина записал видеообращение и отправил ей, после чего случился взрыв.