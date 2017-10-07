Павлодарцев напугала стрельба в городе

Источник: Tengrinews

Жители Павлодара утверждают что, видели многочисленные наряды полицейских и слышали звуки автоматных очередей.

Пользователи Instagram разместили пост, в котором сообщили, что в городе была какая-то перестрелка. В комментариях горожане пишут, что слышали звуки, похожие на выстрелы в разных частях города, в том числе в центре Павлодара и на его окраинах.

Пользователи высказывают обеспокоенность происходящим. Некоторые предполагали, что ведется задержание некой группировки.

В полиции поспешили развеять домыслы и страхи павлодарцев. Как сообщил информированный источник, в городе проводились учения «Гонг» с привлечением районных подразделений. Информацию об учениях подтвердили и в пресс-службе регионального департамента полиции.

«Причин для беспокойства нет. Никакой перестрелки не было. В Павлодаре проводились плановые учения с использованием оружия. Стреляли холостыми патронами», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Павлодарской области.