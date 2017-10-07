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02:22 (мск), источник: ТАСС

Поезд Москва — Париж остановили в Польше из-за штормового циклона в Германии

Ожидается, что движение на участке Франкфурт-на-Одере — Берлин будет возобновлено к середине дня 7 октября.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Поезд, следующий из Москвы в Париж, остановился в Польше, поскольку железнодорожное движение на территории Германии частично закрыто из-за штормового циклона «Ксавье». Об этом сообщает в субботу пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

«В связи с ураганом “Ксавье” в настоящее время закрыто движение поездов на участке Франкфурт-на-Одере — Берлин немецких железных дорог. Поезд № 23 Москва — Париж остановлен на станции Жепин», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пассажиров этого поезда, а также поезда № 24 Париж — Москва доставят до станций назначения автобусами и местными поездами.

«По информации немецких железных дорог, открытие участка Франкфурт-на-Одере — Берлин ожидается к середине дня 7 октября», — добавили в пресс-службе.

Штормовой циклон привел в Германии к гибели семи человек, десятки пострадали. Концерн Deutsche Bahn в четверг полностью приостановил движение поездов в пяти федеральных землях — в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Шлезвиге — Гольштейне, частично — в Мекленбурге — Передней Померании. Непогода привела к отменам рейсов в аэропортах Бремена и Гамбурга, к задержкам в воздушных гаванях Берлина. В Германской метеослужбе сообщили, что скорость ветра на горе Броккен порой достигала 180 км/ч.

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