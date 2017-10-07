Поезд Москва — Париж остановили в Польше из-за штормового циклона в Германии
Ожидается, что движение на участке
Ожидается, что движение на участке
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Поезд, следующий из Москвы в Париж, остановился в Польше, поскольку железнодорожное движение на территории Германии частично закрыто
«В связи с ураганом “Ксавье” в настоящее время закрыто движение поездов на участке
«По информации немецких железных дорог, открытие участка
Штормовой циклон привел в Германии к гибели семи человек, десятки пострадали. Концерн Deutsche Bahn в четверг полностью приостановил движение поездов в пяти федеральных землях — в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Шлезвиге — Гольштейне, частично — в Мекленбурге — Передней Померании. Непогода привела к отменам рейсов в аэропортах Бремена и Гамбурга, к задержкам в воздушных гаванях Берлина. В Германской метеослужбе сообщили, что скорость ветра на горе Броккен порой достигала 180 км/ч.