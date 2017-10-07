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03:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Лас-вегасский стрелок оказался миллионером

Налоговое управление США обнаружило на счету лас-вегасского стрелка Стивена Пэддока пять миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал NBC News.

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Отмечается, что Пэддок, расстрелявший посетителей фестиваля кантри-музыки, задекларировал столь значимую сумму в 2015 году, источником дохода он назвал азартные игры. Следователи не исключают, что какую-то часть этих денег могли принести инвестиции.

В свою очередь, телеканал CNN выяснил, что Пэддок совершил 20 круизов, останавливаясь в Испании, Италии, Греции, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, следствие не раскрыло подробностей данных путешествий, равно как и даты поездок. Известно лишь, что на борту большинства лайнеров имеются казино.

Также, отмечает телеканал, в полиции по-прежнему не знают, что толкнуло Пэддока на преступление.

Ранее его подруга Мэрилу Дэнли рассказала, что знала убийцу как тихого и заботливого человека.

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Борбоев
Забава для миллионера , убийство 59 и ранение людей, а что было бы если он был бы миллиардером - войну развязал ...?
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