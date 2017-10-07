Лас-вегасский стрелок оказался миллионером
Налоговое управление США обнаружило на счету
Налоговое управление США обнаружило на счету
Отмечается, что Пэддок, расстрелявший посетителей фестиваля
В свою очередь, телеканал CNN выяснил, что Пэддок совершил 20 круизов, останавливаясь в Испании, Италии, Греции, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, следствие не раскрыло подробностей данных путешествий, равно как и даты поездок. Известно лишь, что на борту большинства лайнеров имеются казино.
Ранее его подруга Мэрилу Дэнли рассказала, что знала убийцу как тихого и заботливого человека.
1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля