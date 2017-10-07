Один из двух детей, пострадавших при столкновении автобуса и поезда, скончался в больнице
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Один из двух детей, пострадавших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области, скончался в больнице.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Один из двух детей, пострадавших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области, скончался в больнице.
Таким образом, число жертв ДТП возросло до 17, сообщила
К сожалению, один ребенок скончался. Мы все в шоке. Было сделано все возможное, мы верили, что он выживет.
Медики вместе с властями приняли решение, что выжившего в автокатастрофе во Владимирской области ребенка не будут перевозить в Москву, потому что он может не перенести дорогу, сообщила РИА Новости
«Не отдаем (ребенка), это принципиальная позиция департамента здравоохранения. Ребенок в очень тяжелом состоянии. Это очень опасно. Более того, с этой точкой зрения согласился и посол Узбекистана и замминистра иностранных дел в республике Узбекистан, который отвечает за взаимоотношения с Россией», — сказала собеседница агентства.
В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». Ранее сообщалось о 16 погибших, в том числе одном ребенке, в реанимации находились четыре человека, двое из них — дети. Большинство погибших граждане Узбекистана.