Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Умерла актриса Анна Вяземски
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
81-летняя звезда «Девчат» показала Сети фигуру в купальнике – СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Власти облегчат сделки с загородными домами
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
14События недели в фотографиях
07:20 (мск), источник: Podrobno.uz

Один из двух детей, пострадавших при столкновении автобуса и поезда, скончался в больнице

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Один из двух детей, пострадавших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области, скончался в больнице.

Источник: Podrobno.uz

Таким образом, число жертв ДТП возросло до 17, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова.

К сожалению, один ребенок скончался. Мы все в шоке. Было сделано все возможное, мы верили, что он выживет.
Рита Шляхова
Читайте также
Прокуратура: погибшие в ДТП узбекистанцы были нелегальными мигрантами

Медики вместе с властями приняли решение, что выжившего в автокатастрофе во Владимирской области ребенка не будут перевозить в Москву, потому что он может не перенести дорогу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова.

«Не отдаем (ребенка), это принципиальная позиция департамента здравоохранения. Ребенок в очень тяжелом состоянии. Это очень опасно. Более того, с этой точкой зрения согласился и посол Узбекистана и замминистра иностранных дел в республике Узбекистан, который отвечает за взаимоотношения с Россией», — сказала собеседница агентства.

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». Ранее сообщалось о 16 погибших, в том числе одном ребенке, в реанимации находились четыре человека, двое из них — дети. Большинство погибших граждане Узбекистана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Один из двух детей, пострадавших при столкновении автобуса и поезда, скончался в больнице
В Узбекистане собрано свыше 60% урожая хлопка
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
Лас-вегасский стрелок оказался миллионером
Определился 11-й участник чемпионата мира по футболу в России
65 лет Путину: рабочий юбилей президента
Телекомпания ВИD сменила пугавшую всех 30 лет заставку
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь