Один из двух детей, пострадавших при столкновении автобуса и поезда, скончался в больнице

Источник: Podrobno.uz

Таким образом, число жертв ДТП возросло до 17, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова.

К сожалению, один ребенок скончался. Мы все в шоке. Было сделано все возможное, мы верили, что он выживет. Рита Шляхова

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Медики вместе с властями приняли решение, что выжившего в автокатастрофе во Владимирской области ребенка не будут перевозить в Москву, потому что он может не перенести дорогу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова.

«Не отдаем (ребенка), это принципиальная позиция департамента здравоохранения. Ребенок в очень тяжелом состоянии. Это очень опасно. Более того, с этой точкой зрения согласился и посол Узбекистана и замминистра иностранных дел в республике Узбекистан, который отвечает за взаимоотношения с Россией», — сказала собеседница агентства.