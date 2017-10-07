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05:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Особый противопожарный режим ввели власти Приморья в четырех муниципалитетах

Правила пожарной безопасности ужесточили в Красноармейском, Ольгинском, Чугуевском и Тернейском районах Приморья.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 октября, PrimaMedia.

В четырех муниципалитетах Приморского края введен особый противопожарный режим, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории Красноармейского, Ольгинского, Чугуевского и Тернейского районов.

«В этих районах вводятся дополнительные меры пожарной безопасности — запрет пребывания граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований», — сообщили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», — уточнили в департаменте.

По информации ведомства, на сегодняшний день в крае действует 48 лесных пожаров на площади более одной тысячи гектаров.

«Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Спасском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Пожарском, Яковлевском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие более 300 человек, задействовано почти 100 единиц техники», — сообщили в департаменте, добавив, что за сутки потушено девять пожаров на 34 гектарах, ещё 13 очагов огня локализованы.

Кроме этого, за сутки пожарные подразделения 18 раз выезжали на тушение палов травы. Всего же с начала года в крае зарегистрировано 462 лесных пожара.

Для помощи в тушении природных пожаров в Кавалеровский и Чугуевский районы выехали две группы спасателей Приморской поисково-спасательной службы.

«Главная задача спасателей — не допустить перехода огня с территории лесного фонда на населённые пункты», — пояснил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2−399−999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.

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