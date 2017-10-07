Автомобиль снес несколько заборов в Алматы

Охранник утверждает, что в этот момент водитель авто находился в неадекватном состоянии. Тем не менее, сам водитель также находится на месте происшествия и отмечает, что за рулем находился не он.



Выяснилось, что перед тем, как врезаться в забор автостоянки, «BMW» снес несколько ограждений, поставленных вокруг места реконструкции теплотрасс. К слову, эти ограды уберегли автомобиль от провала в ямы. Предположительная причина случившегося в том, что сидевший за рулем авто не справился с управлением.



Полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств.