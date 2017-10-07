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07:39 (мск), источник: Kazinform

Автомобиль снес несколько заборов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы автомобиль снес несколько заборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось в микрорайоне Айнабулак-2 на улице Ангарская, 126.

Со слов охранника автостоянки, под утро он услышал грохот. Выбежав из будки, он увидел, что в забор влетела «BMW» и ударила 3 машины.

Охранник утверждает, что в этот момент водитель авто находился в неадекватном состоянии. Тем не менее, сам водитель также находится на месте происшествия и отмечает, что за рулем находился не он.

Выяснилось, что перед тем, как врезаться в забор автостоянки, «BMW» снес несколько ограждений, поставленных вокруг места реконструкции теплотрасс. К слову, эти ограды уберегли автомобиль от провала в ямы. Предположительная причина случившегося в том, что сидевший за рулем авто не справился с управлением.

Полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств.

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