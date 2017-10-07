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09:55 (мск), источник: VLADNEWS

Криминальный женский дуэт задержан в Приморье

Женщины «обчистили» квартиру местной жительницы, пока той не было в городе.

В дежурную часть полиции по городу Артему Приморского края поступило заявление местной жительницы, которая рассказала о краже из квартиры на улице Красноармейской. Установлено, что кража совершена из квартиры дочери заявительницы, которая находится в отъезде за пределами города, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Из жилища пропали телевизор и ноутбук. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержаны две жительницы города 42 и 33 лет. Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Похищенные вещи изъяты и возвращены владелице.

Возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В отношении фигуранток уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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