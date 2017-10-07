Выживших в ДТП под Владимиром могут выдворить из России
АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Иностранцев, выживших при столкновении пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области, могут выдворить из России.
АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Иностранцев, выживших при столкновении пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области, могут выдворить из России.
«Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации)», — сообщает сайт регионального управления МВД РФ.
В случае доказательства вины 17 нелегалам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы России.
Автобус из
В салоне автобуса находились пассажиры из Узбекистана и два водителя из Казахстана, одному из которых не удалось выжить. Ранее говорилось, что еще один казахстанец получил травмы и находится во временном пункте размещения в городе Покрове. Как сообщает РИА Новости, выживших в ДТП из пункта временного размещения в пятницу начали расселять в местную гостиницу.