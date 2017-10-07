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07:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Выживших в ДТП под Владимиром могут выдворить из России

АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Иностранцев, выживших при столкновении пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области, могут выдворить из России.

Источник: Sputniknews.kz
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«Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации)», — сообщает сайт регионального управления МВД РФ.

В случае доказательства вины 17 нелегалам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы России.

Автобус из Южно-Казахстанской в ночь на 6 октября столкнулся с поездом во Владимирской области. Водитель выехал на красный свет на железнодорожный переезд и заглох. По последним данным, число погибших увеличилось до 17 человек.

В салоне автобуса находились пассажиры из Узбекистана и два водителя из Казахстана, одному из которых не удалось выжить. Ранее говорилось, что еще один казахстанец получил травмы и находится во временном пункте размещения в городе Покрове. Как сообщает РИА Новости, выживших в ДТП из пункта временного размещения в пятницу начали расселять в местную гостиницу.

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