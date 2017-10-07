Выживших в ДТП под Владимиром могут выдворить из России

Источник: Sputniknews.kz

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«Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации)», — сообщает сайт регионального управления МВД РФ.

В случае доказательства вины 17 нелегалам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы России.

Автобус из Южно-Казахстанской в ночь на 6 октября столкнулся с поездом во Владимирской области. Водитель выехал на красный свет на железнодорожный переезд и заглох. По последним данным, число погибших увеличилось до 17 человек.