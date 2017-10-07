Водитель и пассажир Toyota погибли после столкновения со столбом в Иркутске

Водитель автомобиля Toyota Premio не справился с управлением и врезался в световую опору около дома на улице Мамина-Сибиряка в Иркутске. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, пассажир скончался при доставлении в больницу. В настоящее время назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств произошедшего. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.