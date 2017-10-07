Как могилевские кардеры похитили с чужих счетов более 273 тысяч долларов

Кумир богатых москвичек

Могилевчанин Вадим Колбасов попал в поле зрения сотрудников управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий при расследовании дела его земляка, некоего господина Белявского. Тот поставил на поток торговлю дорогими брендовыми сумочками и одеждой по сниженным ценам. В интернет-магазинах он рассчитывался средствами с чужих карт-счетов, реквизиты которых закупал у хакеров.

Одним из тех, кто поставлял подобную информацию, был Колбасов. И, как выяснилось, не только ему. Попавшись сотрудникам ГСУ Cледственного комитета, Вадим испугался и рассказал о деятельности настоящей транснациональной преступной группы.

Злой компьютерный гений

Евгений Печкуренко начал преступную деятельность, когда ему было всего лишь двадцать лет. Надо отдать парню должное: он придумал схему, которая бесперебойно работала годами, принося барыши, исчисляемые сотнями тысяч долларов.

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У Колбасова и ему подобных Печкуренко закупал сотни реквизитов чужих банковских карт. Причем интересовали его карт-счета исключительно иностранцев, пользовавшихся услугами платежных систем Мастеркард, Виза, Американ Экспресс. Во-первых, Евгений следовал первой заповеди волков и преступников, которая призывает не гадить там, где живешь.

Получив доступ к чужим счетам, Евгений и его подельники оплачивали с них разные вещи, заказанные в интернет-магазинах. Сначала это были мелочи — кроссовки, майки, автозапчасти, лыжное снаряжение. Зарубежные посылки, как правило, приходили на имя подставных лиц. Щедро одарив себя, родных и друзей, кардеры принялись приторговывать полученным добром.

С апреля по октябрь 2009 года Евгений украл более пяти с половиной тысяч долларов с не менее чем 14 банковских платежных карточек. Однако это были еще цветочки. Ягодки созрели, когда, набравшись опыта, Печкуренко в связке с Ричардом Солодким и Колбасовым организовал преступную группу, которая занималась вещевым кардингом.

Разыгрался аппетит

Теперь в американских интернет-магазинах заказывались оптовые партии различных товаров на десятки тысяч долларов. О масштабах деятельности красноречиво свидетельствует тот факт, что сами кардеры были не в состоянии оформить все заказы и нанимали для этого вбивщиков — людей, которые за вознаграждение заполняли необходимые электронные документы.

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Бывало, в торговых точках или банках возникали вопросы. Заказ не исполнялся, а на указанный в нем адрес электронной почты кардера приходило сообщение, что он не прошел по техническим причинам. Для снятия подозрений существовал целый штат прозвонщиков — выходцев из стран бывшего СССР, хорошо владевших английским. Это были мужчины и женщины, взрослые, пожилые и юные — их выбирали в зависимости от пола и возраста владельца карточки.

Ненастоящий Билли Джонс звонил в банк, без труда отвечал на стандартные вопросы операторов типа девичья фамилия матери или кодовое слово, поскольку владел всей информацией, предоставленной держателем карточки банку, и подтверждал заказ.

За посылками отправлялись дропы — курьеры, которые знать не знали, что в ящиках и коробках, лишь за пару-тройку долларов предоставляли во временное пользование свои услуги. Через несколько рук товары либо попадали к доверенным людям, которые выставляли их на аукцион ebay, либо отправлялись в Россию, гораздо реже — в Беларусь. Существовали лазейки, которые позволяли значительно удешевить стоимость международных пересылок.

Киприоты со Смоленщины

Товары товарами, а Евгению и его подельникам нужны были реальные деньги. Вот здесь и пригодились земные контакты Ричарда Солодкого. По роду деятельности — торговля мясом — он регулярно наезжал в Смоленск, знал его окрестности и мог подобрать по ближайшим деревням пару-тройку выпивох. Приодетые, подстриженные и выбритые смоленские сельчане партиями ездили с Ричардом в Москву, откуда возвращались с новеньким загранпаспортом и собственной фирмой, скажем, на Кипре. Новоявленные негоцианты никаких выгод, кроме тысячи рублей гонорара, не имели.

Между тем на счета кипрских фирм перечислялись деньги, вырученные от реализации товаров в разных странах. Между ними проходили переводы, имитировавшие хозяйственную деятельность и запутывавшие следы, а деньги, в конце концов, оказывались на карт-счетах, подконтрольных Евгению и его подельникам.

Вещевой кардинг позволил ребятам, никогда толком не работавшим, жить на широкую ногу. Они покупали квартиры и земельные участки, меняли как перчатки дорогие авто, окружали себя предметами роскоши и красивыми женщинами. Тем горше оказалось разоблачение…

Горечь поражения

Ричарда Солодкого и Евгения Печкуренко обвинили в хищении путем использования компьютерной техники, несанкционированном доступе к компьютерной информации и неправомерном завладении ею. Следствию удалось доказать не менее 540 эпизодов хищений имущества на сумму более 237 тысяч долларов. Впрочем, специалисты уверены, что это лишь верхушка айсберга, а на самом деле причиненный иностранцам, банкам и платежным системам ущерб может быть намного больше. Евгений приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы, Ричард — к 9 годам.

Что касается Вадима Колбасова, то он скрылся.

— Колбасов сообщил всю информацию о преступлениях, совершаемых им в группе с Печкуренко и Солодким. С учетом того, что парень активно сотрудничал со следствием и пытался возместить ущерб, под стражу его не брали. Родственники и друзья подельников стали оказывать на Вадима давление, обвиняя в аресте своих близких. И он скрылся, имитировав самоубийство, причем в предсмертной записке написал, что оговорил приятелей. Однако это признание не перевесило многочисленные улики и не помешало довести дело до суда, — заверила Елена Шумейко, старший помощник прокурора Могилевской области.