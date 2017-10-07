Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
81-летняя звезда «Девчат» показала Сети фигуру в купальнике – СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
14События недели в фотографиях
09:02 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирец подозревается в убийстве матери, тело которой он выбросил

НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Молодой житель Новосибирска подозревается в убийстве собственной матери после ссоры; тело женщины он просто выбросил в мусорный контейнер, сообщает в субботу Следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

В ведомстве пояснили, что тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти 27 сентября 2017 года обнаружили на свалке в левобережье Новосибирска бездомные. О происшествии сообщили в полицию. ГУМВД по региону разместило ориентировку для установления ее личности.

«Лица, знавшие женщину — ее соседи, узнали по фотографии 55-летнюю жительницу одной из квартир дома № 3 по улице Римского-Корсакова Новосибирска, о чем сообщили проживавшему с ней ее 31-летнему сыну», — говорится в сообщении. В СК отметили, что мужчина 5 октября явился на опознание тела, сказал, что это его мать, которая якобы пропала несколько дней назад.

В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области, в свою очередь отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению ранее судимого за разбой сына женщины, и задержали его. Подозреваемого допросили с использованием полиграфа.

«В ходе опроса мужчина сообщил, что убийство женщины совершено им в ночь с 26 на 27 октября 2017 года. При этом подозреваемый пояснил, что в квартире между ним и потерпевшей произошла ссора, в ходе которой он ударил женщину рукой по лицу, а затем с целью убийства поясом от ее халата перекрыл верхние дыхательные пути потерпевшей», — сообщили в СУСК. После того, как женщина скончалась, он вынес тело в расположенный недалеко от дома мусорный контейнер.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Суд заключил подозреваемого под стражу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 По какой причине Саудовская Аравия налаживает связи с Россией
Стало известно, куда бежит ИГ из Сирии
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
Лас-вегасский стрелок оказался миллионером
Определился 11-й участник чемпионата мира по футболу в России
65 лет Путину: рабочий юбилей президента
Телекомпания ВИD сменила пугавшую всех 30 лет заставку
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь