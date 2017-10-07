Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве
Умерла актриса Анна Вяземски
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
81-летняя звезда «Девчат» показала Сети фигуру в купальнике – СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:48 (мск), источник: VLADNEWS

Туристы в Приморье: Нечем дышать от дыма

Кавалеровский район продолжает гореть; у граждан — вопросы к местным властям.

Источник: VLADNEWS

Туристы и жители Приморского края жалуются на сильное задымление от лесных пожаров в Кавалеровском районе: в интернет-пабликах появляются многочисленные видео с трассы, в которых дым на первый взгляд похож на густой туман, сообщает РИА VladNews.

«Это нереально находиться в квартирах и домах, на улице тем более, — пишет одна из комментаторов к видео. — Приехали в отпуск сюда (в Кавалеровский район — прим.ред.), а находиться больше невозможно. Горят сопки вблизи Кавалерово, Горнореченска. Ни вертолётов, ни пожарных служб, никого. По-моему, никому нет дела до этих населенных пунктов. И не дай бог произойдёт массовое возгорание домов, находящихся вблизи, люди просто останутся без своих домов, видимо наши власти никак не хотят быстро реагировать и не доводить до абсурда эту ситуацию».

Напомним, сегодня в Кавалеровском районе Приморского края был введен режим локальной ЧС: здесь горят сотни гектаров тайги, в ликвидации огня заняты более 100 человек.

Необходимо отметить, что согласно многолетним наблюдением специалистов, подавляющее большинство природных пожаров — это дело рук человека, его невнимательности, небрежности и русского «авось».

Напомним, в конце сентября в Приморье была ужесточена ответственность за сельскохозяйственные палы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Во Владивостоке Андрей Тарасенко срочно собрал редакторов СМИ
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Определился 11-й участник чемпионата мира по футболу в России
65 лет Путину: рабочий юбилей президента
Шторм «Нейт» усилился до урагана
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь