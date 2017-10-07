Туристы в Приморье: Нечем дышать от дыма
Кавалеровский район продолжает гореть; у граждан — вопросы к местным властям.
Кавалеровский район продолжает гореть; у граждан — вопросы к местным властям.
Туристы и жители Приморского края жалуются на сильное задымление от лесных пожаров в Кавалеровском районе: в
«Это нереально находиться в квартирах и домах, на улице тем более, — пишет одна из комментаторов к видео. — Приехали в отпуск сюда (в Кавалеровский район — прим.ред.), а находиться больше невозможно. Горят сопки вблизи Кавалерово, Горнореченска. Ни вертолётов, ни пожарных служб, никого.
Напомним, сегодня в Кавалеровском районе Приморского края был введен режим локальной ЧС: здесь горят сотни гектаров тайги, в ликвидации огня заняты более 100 человек.
Необходимо отметить, что согласно многолетним наблюдением специалистов, подавляющее большинство природных пожаров — это дело рук человека, его невнимательности, небрежности и русского «авось».
Напомним, в конце сентября в Приморье была ужесточена ответственность за сельскохозяйственные палы.