Лодка есть, а людей нет: спасатели продолжают поиски людей в Хабаровском крае
19 дней продолжаются поиски двоих мужчин, пропавших на реке в
19 дней продолжаются поиски двоих мужчин, пропавших на реке в
Вчера, 6 октября, утром вертолёт Ми-8 со спасателями на борту вновь вылетел в район поисков.
С вертолёта было осмотрено более 100 километров побережья Ульбанского залива, местность в районе зимовья (около 1600 кв.м.). Людей или признаков их присутствия не обнаружено.
Как сообщалось ранее, пропавшие — сотрудники артели, 19 сентября отошли на моторной лодке от морского буксира, находящегося в Ульбанском заливе, ушли ориентировочно в направление устья Ульбан, и не вернулись.
Поиски людей были организованы силами артели и местных жителей. Для обследования местности также привлекался вертолёт Ми-8, принадлежащий артели. Была обнаружена лодка с неисправным мотором, предположительно та самая, на которой ушли пропавшие. Но найти их не удалось. Обратились в полицию и в МЧС.
28 сентября из Хабаровска в
В настоящее время поисковая операция продолжается.
Екатерина Лапкина.