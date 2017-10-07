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09:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Лодка есть, а людей нет: спасатели продолжают поиски людей в Хабаровском крае

19 дней продолжаются поиски двоих мужчин, пропавших на реке в Тугуро-Чумиканском районе, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вчера, 6 октября, утром вертолёт Ми-8 со спасателями на борту вновь вылетел в район поисков.

С вертолёта было осмотрено более 100 километров побережья Ульбанского залива, местность в районе зимовья (около 1600 кв.м.). Людей или признаков их присутствия не обнаружено.

Как сообщалось ранее, пропавшие — сотрудники артели, 19 сентября отошли на моторной лодке от морского буксира, находящегося в Ульбанском заливе, ушли ориентировочно в направление устья Ульбан, и не вернулись.

Поиски людей были организованы силами артели и местных жителей. Для обследования местности также привлекался вертолёт Ми-8, принадлежащий артели. Была обнаружена лодка с неисправным мотором, предположительно та самая, на которой ушли пропавшие. Но найти их не удалось. Обратились в полицию и в МЧС.

28 сентября из Хабаровска в Тугуро-Чумиканский район вылетел вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с группой спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они провели осмотр местности в Ульбанском заливе, где предположительно пропали мужчины. В поисках было обследовано более 200 квадрытных километров Тугуро-Чумиканского района.

В настоящее время поисковая операция продолжается.

Екатерина Лапкина.

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