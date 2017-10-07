На М5 под Самарой взорвалась «Газель»
По словам очевидцев, на автомобиле было установлено ГБО.
По словам очевидцев, на автомобиле было установлено ГБО.
Авария произошла вчера, 6 октября, на трассе М5 недалеко от Новосемейкино, сообщают очевидцы в социальных сетях.
По их словам, «Газель» врезалась в бетонные блоки, после чего полыхнуло газомоторное оборудование.
По официальным данным ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло еще до ДТП. На место выезжали 1 единица техники и четыре человека личного состава. Данных о пострадавших нет.