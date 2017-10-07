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09:55 (мск), источник: Kazinform

Вице-премьер Кыргызстана погиб в ДТП

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ — Сегодня утром в дорожно-транспортном происшествии погиб заместитетель премьер-министра Кыргызской Републики Темир Джумакадыров. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили представители правоохранительных органов, трагедия произошла на 36 километре трассы Бишкек-Кара-Балта.

Джумакадыров, который руководил республиканским штабом по проведению выборов, направлялся в Талас для проверки готовности избирательных участков. Его внедорожник врезался в Камаз с прицепом. По предварительным данным, вместе с ним погиб его помощник и водитель.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семье Джумакадырова.

«Это был один из моих примерных учеников и воспитанников. Ему было 38 лет. Это был человек, которого в будущем я видел одним из руководителей страны», — сказал Атамбаев.

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