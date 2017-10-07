СНБ задержала несколько крупных валютчиков

Источник: Podrobno.uz

При этом особую опасность для финансовой системы страны в этот переходный период представляют так называемые валютчики, осуществляющие незаконную продажу иностранных денежных средств. Они не только способствуют развитию теневого сектора экономики, но и откровенно обманывают граждан страны, банально обсчитывая их или предлагая фальшивые доллары. Для борьбы с такими правонарушениями по всей стране созданы специальные оперативные группы Службы национальной безопасности и Департамента при Генпрокуратуре, которые продолжают проводить рейды, направленные на искоренение черного рынка.

На днях сотрудники СНБ и Департамента задержали с поличным жителя Яккасарайского района Ташкента 38-летнего Бахтиёра Таджиева, который долгое время занимался незаконным обменом валюты у себя дома. В ходе осмотра места жительства изъяты 110 евро, 19,1 тысяча долларов и 268,5 миллиона сумов. Деньги в последующем были сданы в АКИБ «Ипотека банк».

Кроме того, в ходе проведения спецоперации в Ханабаде (Андижанская область) были задержаны 27-летний Камолиддин Юнусов и 29-летний Азизбек Батиров в момент незаконного обмена 5600 долларов за 45,6 миллиона сумов — по курсу 8150 сумов за доллар.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данным фактам дела по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.