СНБ задержала несколько крупных валютчиков

При этом особую опасность для финансовой системы страны в этот переходный период представляют так называемые валютчики, осуществляющие незаконную продажу иностранных денежных средств. Они не только способствуют развитию теневого сектора экономики, но и откровенно обманывают граждан страны, банально обсчитывая их или предлагая фальшивые доллары. Для борьбы с такими правонарушениями по всей стране созданы специальные оперативные группы Службы национальной безопасности и Департамента при Генпрокуратуре, которые продолжают проводить рейды, направленные на искоренение черного рынка.
На днях сотрудники СНБ и Департамента задержали с поличным жителя Яккасарайского района Ташкента 38-летнего Бахтиёра Таджиева, который долгое время занимался незаконным обменом валюты у себя дома. В ходе осмотра места жительства изъяты 110 евро, 19,1 тысяча долларов и 268,5 миллиона сумов. Деньги в последующем были сданы в АКИБ «Ипотека банк».
Кроме того, в ходе проведения спецоперации в Ханабаде (Андижанская область) были задержаны 27-летний Камолиддин Юнусов и 29-летний Азизбек Батиров в момент незаконного обмена 5600 долларов за 45,6 миллиона сумов — по курсу 8150 сумов за доллар.
Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данным фактам дела по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.
Напомним, что на днях рейды против валютных спекулянтов прошли в Сурхандарьинской области. В ходе одного из них при попытке обмена 2400 долларов на 19,6 миллиона сумов с поличным были задержаны жители Денауского района — ранее судимый 34-летний Зунур Баротов и 42-летний Фахриддин Рузикулов.