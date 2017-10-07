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10:02 (мск), источник: Sputnik

Вице-премьер Кыргызстана погиб в ДТП под Бишкеком

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в дорожно-транспортном происшествии подБишкеком. О трагедии сообщает Sputnik Кыргызстана со ссылкой на представителя пресс-службы правительства республики.

Инцидент произошел 7 октября в 7:45 на 36-м километре автодороги Бишкек — Чалдовар в районе села Садового Московского района. Столкнулись внедорожник Land Cruiser и грузовик.

По данным источника, погибли вице-премьер, его помощник и водитель — все они находились во внедорожнике. В пресс-службе МЧС факт ДТП подтвердили.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузовой автомашины марки КамАЗ с внедорожником марки Land Cruiser. В результат ДТП погибли водитель и два пассажира внедорожника», — рассказали в правительстве.

Во внедорожнике находились вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров и его помощник Нурлан Джамгырчиев, отметили в кабмине.

Темир Джумакадыров работал ранее секретарем Совета безопасности КР, ему было 38 лет.

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