Вице-премьер Кыргызстана погиб в ДТП под Бишкеком
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Инцидент произошел 7 октября в 7:45 на 36-м километре автодороги Бишкек — Чалдовар в районе села Садового Московского района. Столкнулись внедорожник Land Cruiser и грузовик.
По данным источника, погибли
«Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузовой автомашины марки КамАЗ с внедорожником марки Land Cruiser. В результат ДТП погибли водитель и два пассажира внедорожника», — рассказали в правительстве.
Во внедорожнике находились
Темир Джумакадыров работал ранее секретарем Совета безопасности КР, ему было 38 лет.