Шторм «Нейт» усилился до урагана

Источник: AP 2017

На данный момент максимальная скорость порывов ветра урагана составляет почти 130 км/ч.

По прогнозам экспертов, к позднему вечеру субботы он достигнет побережья Нового Орлеана в американском штате Луизиана. Они также полагают, что мощность урагана к этому времени возрастет.

Ранее власти штатов Луизиана и Миссисипи объявили режим чрезвычайного положения, в Луизиане проводится эвакуация жителей прибрежных районов и островов, а в Миссисипи готовятся открыть 11 эвакуационных центров.

Жертвами этого урагана в Центральной Америке стали уже не менее 28 человек.

Американские СМИ отмечают, что в этом году в США, возможно, будет зафиксировано наибольшее число ураганов в истории метеорологических наблюдений. Отмечается также, что сентябрь уже побил рекорд по числу ураганов в США за 30 лет. Большинство экспертов полагает, что необычно большое число ураганов в регионе связано с глобальным изменением климата.