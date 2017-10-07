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10:03 (мск), источник: Интерфакс

Шторм «Нейт» усилился до урагана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Тропический шторм «Нейт» усилился до урагана первой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона и движется в сторону центральной части Мексиканского залива, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Источник: AP 2017

На данный момент максимальная скорость порывов ветра урагана составляет почти 130 км/ч.

По прогнозам экспертов, к позднему вечеру субботы он достигнет побережья Нового Орлеана в американском штате Луизиана. Они также полагают, что мощность урагана к этому времени возрастет.

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Ранее власти штатов Луизиана и Миссисипи объявили режим чрезвычайного положения, в Луизиане проводится эвакуация жителей прибрежных районов и островов, а в Миссисипи готовятся открыть 11 эвакуационных центров.

Жертвами этого урагана в Центральной Америке стали уже не менее 28 человек.

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Американские СМИ отмечают, что в этом году в США, возможно, будет зафиксировано наибольшее число ураганов в истории метеорологических наблюдений. Отмечается также, что сентябрь уже побил рекорд по числу ураганов в США за 30 лет. Большинство экспертов полагает, что необычно большое число ураганов в регионе связано с глобальным изменением климата.

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В конце августа на юг США обрушился ураган «Харви», нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган «Ирма». Позднее в сентябре ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения.

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