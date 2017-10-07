130 пьяных водителей поймали на дорогах Иркутской области за сутки
Сотрудники ГИБДД продолжают сплошные проверки автотранспорта.
Сотрудники ГИБДД продолжают сплошные проверки автотранспорта.
Сотрудники полиции проводят сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Ежесуточно на дорогах области, в том числе для этих целей, несут службу около 200 экипажей ГИБДД. Только за прошедшие сутки на территории области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 130 нетрезвых водителей, в том числе в Иркутске 46 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Госавтоинспекция информирует, что за девять месяцев текущего года к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечено более 10 тысяч водителей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения около 6 тысяч.
«Более полутора тысяч граждан привлечены к ответственности за повторное управление автомобилем без прав», — отметили в ведомстве.
Полицейские призывают граждан с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части, оказывать содействие правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.