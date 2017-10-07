130 пьяных водителей поймали на дорогах Иркутской области за сутки

Сотрудники полиции проводят сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Ежесуточно на дорогах области, в том числе для этих целей, несут службу около 200 экипажей ГИБДД. Только за прошедшие сутки на территории области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 130 нетрезвых водителей, в том числе в Иркутске 46 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Госавтоинспекция информирует, что за девять месяцев текущего года к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечено более 10 тысяч водителей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения около 6 тысяч.

«Более полутора тысяч граждан привлечены к ответственности за повторное управление автомобилем без прав», — отметили в ведомстве.