СК начал проверку по факту опоздания «скорой» к умирающему солисту филармонии Иркутска

Следователи СУ СК России по Иркутской области начали доследственную проверку по факту опоздания автомобиля скорой помощи к умирающему солисту филармонии Иркутска Михаилу Клейну. Правоохранители установят обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, солист Иркутской областной филармонии, заслуженный артист России Михаил Клейн скончался на 72 году жизни прямо во время исполнения произведения на рояле в Органном зале 3 октября.

Скорая помощь приехала к умирающему Михаилу Клейну во время концерта в Органный зал филармонии Иркутска спустя 40 минут после принятия вызова. Подруга солиста, замдиректор по организации концертной деятельности региона Анна Гольская отметила, что они вызывали врачей повторно, после чего им сказали, что станция скорой медицинской помощи не могла найти машину.