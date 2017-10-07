В Татарстане суд отправил аксубаевского каннибала в СИЗО

— В ближайшее время задержанного отправят на стационарную психиатрическую экспертизу, чтобы установить — отдавал ли он отчет своим действиям, — сообщили в ведомстве.

Напомним, 5 октября подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина дома[…]. Позже мужчина признался, что съел человеческое мясо, чтобы обрести вечную жизнь.