В Татарстане суд отправил аксубаевского каннибала в СИЗО
Накануне Аксубаевский районный суд РТ отправил 40-летнего Артура Фликова, обвиняемого в убийстве соседа, в СИЗО на два месяца, до 5 декабря, сообщили в Следственном комитете.
Накануне Аксубаевский районный суд РТ отправил 40-летнего Артура Фликова, обвиняемого в убийстве соседа, в СИЗО на два месяца, до 5 декабря, сообщили в Следственном комитете.
— В ближайшее время задержанного отправят на стационарную психиатрическую экспертизу, чтобы установить — отдавал ли он отчет своим действиям, — сообщили в ведомстве.
Напомним, 5 октября подозреваемый гостил у потерпевшего и в
В ходе допроса было также установлено, что подозреваемый ранее проживал в Красноярском крае, состоял на учете и был признан инвалидом второй группы. В Татарстан он переехал несколько лет назад.