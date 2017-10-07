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10:10 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане суд отправил аксубаевского каннибала в СИЗО

Накануне Аксубаевский районный суд РТ отправил 40-летнего Артура Фликова, обвиняемого в убийстве соседа, в СИЗО на два месяца, до 5 декабря, сообщили в Следственном комитете.

 — В ближайшее время задержанного отправят на стационарную психиатрическую экспертизу, чтобы установить — отдавал ли он отчет своим действиям, — сообщили в ведомстве.

Напомним, 5 октября подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина дома[…]. Позже мужчина признался, что съел человеческое мясо, чтобы обрести вечную жизнь.

В ходе допроса было также установлено, что подозреваемый ранее проживал в Красноярском крае, состоял на учете и был признан инвалидом второй группы. В Татарстан он переехал несколько лет назад.

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