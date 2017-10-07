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10:24 (мск), источник: БЕЛТА

Вице-премьер Кыргызстана погиб в ДТП

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы правительства Кыргызстана Темир Джумакадыров, а также его помощник и водитель погибли в ДТП на севере страны, сообщают информагентства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Садовое Чуйской области, служебный автомобиль Темира Джумакадырова врезался в грузовую автомашину КамАЗ.

Обстоятельства ДТП изучаются. МВД планирует возбудить уголовное дело.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Это был человек, которого я в будущем видел одним из руководителей страны», — сказал он.

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