Вице-премьер Кыргызстана погиб в ДТП
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы правительства Кыргызстана Темир Джумакадыров, а также его помощник и водитель погибли в ДТП на севере страны, сообщают информагентства.
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы правительства Кыргызстана Темир Джумакадыров, а также его помощник и водитель погибли в ДТП на севере страны, сообщают информагентства.
Обстоятельства ДТП изучаются. МВД планирует возбудить уголовное дело.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Это был человек, которого я в будущем видел одним из руководителей страны», — сказал он.