Полицейские поймали сбежавшего пьяного водителя c ружьем
В рамках рейдового мероприятия «Нетрезвый водитель» дорожные полицейские
В рамках рейдового мероприятия «Нетрезвый водитель» дорожные полицейские
Два экипажа ГИБДД были направлены в удаленный от райцентра поселок Тея. На въезде в поселок был остановлен автомобиль, водитель которого, выйдя из транспортного средства, попытался убежать. Полицейские догнали и задержали мужчину. Было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
При осмотре автомобиля автоинспекторы обнаружили на заднем сидении иномарки незарегистрированное ружье и боеприпасы к нему. Оно было изъято, так же, как и автомобиль, который был помещен на специализированную стоянку.
В настоящее время задержанный привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за что предусмотрено лишение прав на срок 1,5 года и штраф 30 в тысяч рублей, а так же за незаконную перевозку и хранение оружия и боеприпасов к нему по ч.6 ст. 20.8 КоАП РФ. Данная статья подразумевает штраф до 5 тысяч с конфискацией оружия и боеприпасов либо административный арест до 15 суток.