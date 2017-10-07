Полицейские поймали сбежавшего пьяного водителя c ружьем

Два экипажа ГИБДД были направлены в удаленный от райцентра поселок Тея. На въезде в поселок был остановлен автомобиль, водитель которого, выйдя из транспортного средства, попытался убежать. Полицейские догнали и задержали мужчину. Было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

При осмотре автомобиля автоинспекторы обнаружили на заднем сидении иномарки незарегистрированное ружье и боеприпасы к нему. Оно было изъято, так же, как и автомобиль, который был помещен на специализированную стоянку.