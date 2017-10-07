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10:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Таксист довез до Астаны возможных убийц костанайского психиатра

АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Извозчик рассказал, как зимой перевез подозреваемых в убийстве бывшего главврача психоневрологического диспансера Рашиды Сандыбаевой из Костаная в Астану, пишет региональное издание «Алау».

Источник: РИА "Новости"

В конце февраля Дмитрий Деренюга осуществил заказ по перевозке, найдя пассажиров по интернету. Мужчина не подозревал, что его клиентами могли стать исполнители жестокого убийства.

«Встал у крайнего подъезда, там было место. А ребята, трое, вышли из последнего. Поздоровались. И я узнал Виктора. С ним был знаком еще лет двадцать назад», — рассказал в суде свидетель по делу Дмитрий Деренюга.

По словам Дмитрия, пассажиры вели себя спокойно и не вызывали подозрений. Мужчины сказали водителю, что занимаются установкой натяжных потолков, а в сумках везут инструменты.

В салон к Деренюге сели Виктор Кодатенко, Булат Китибаев и еще один мужчина, которого Дмитрий среди подсудимых не видел. Всех троих водитель высадил на окраине Астаны, а позже двое из них были задержаны в Карагандинской области.

Убийство Рашиды Сандыбаевой, случившееся 20 февраля 2017 года, вызвало сильный резонанс в обществе. Главная подозреваемая в деле — бывшая завотделением Костанайской областной психиатрической больницы Зауреш Изалдина — свою вину не признает.

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