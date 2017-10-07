У села Ратуш автомобиль врезался в прицеп трактора, пять человек пострадали

Легковой автомобиль врезался в груженый яблоками прицеп трактора. Водителя машины и четверых пассажиров доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

В полиции говорят, что на прицепе не горели сигнальные огни. На трассе Кишинев-Оргеев из-за ДТП образовались пробки.



Еще одна авария произошла в Чимишлийском районе. Автомобиль сбил двоих мужчин, переходивших дорогу в неположенном месте. Один из пешеходов погиб, другой получил тяжелые травмы.