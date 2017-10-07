У села Ратуш автомобиль врезался в прицеп трактора, пять человек пострадали
Пять человек пострадали в аварии, которая случилась вчера вечером у села Ратуш Криулянского района.
Пять человек пострадали в аварии, которая случилась вчера вечером у села Ратуш Криулянского района.
Легковой автомобиль врезался в груженый яблоками прицеп трактора. Водителя машины и четверых пассажиров доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как тяжелое.
В полиции говорят, что на прицепе не горели сигнальные огни. На трассе
Еще одна авария произошла в Чимишлийском районе. Автомобиль сбил двоих мужчин, переходивших дорогу в неположенном месте. Один из пешеходов погиб, другой получил тяжелые травмы.
За рулем автомобиля был 20-летний парень. В полиции сообщили, что он превысил скорость.