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10:35 (мск), источник: Publika.md

У села Ратуш автомобиль врезался в прицеп трактора, пять человек пострадали

Пять человек пострадали в аварии, которая случилась вчера вечером у села Ратуш Криулянского района.

Источник: Publika.md

Легковой автомобиль врезался в груженый яблоками прицеп трактора. Водителя машины и четверых пассажиров доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

В полиции говорят, что на прицепе не горели сигнальные огни. На трассе Кишинев-Оргеев из-за ДТП образовались пробки.

Еще одна авария произошла в Чимишлийском районе. Автомобиль сбил двоих мужчин, переходивших дорогу в неположенном месте. Один из пешеходов погиб, другой получил тяжелые травмы.

За рулем автомобиля был 20-летний парень. В полиции сообщили, что он превысил скорость.

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