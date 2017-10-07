Грузчик аэропорта «Шереметьево» скончался на рабочем месте
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Грузчик умер на рабочем месте в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Грузчик умер на рабочем месте в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
«Мужчина обнаружен накануне в комплектовочном помещении терминала “D” в перерыве между обслуживанием рейсов», — сказал он.
Грузчик отвечал за обработку багажа пассажиров и при выходе на смену о недомогании не сообщал.