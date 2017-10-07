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10:53 (мск), источник: Интерфакс

Грузчик аэропорта «Шереметьево» скончался на рабочем месте

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Грузчик умер на рабочем месте в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Мужчина обнаружен накануне в комплектовочном помещении терминала “D” в перерыве между обслуживанием рейсов», — сказал он.

Грузчик отвечал за обработку багажа пассажиров и при выходе на смену о недомогании не сообщал.

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