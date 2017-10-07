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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Следователи заинтересовались опозданием скорой к умирающему пианисту Клейну

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Следствие в Иркутской области проводит проверку причины опоздания бригады скорой помощи на вызов к солисту областной филармонии Михаилу Клейну, который умер во время концерта в среду.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, доследственная проверка организована после появления в СМИ материала о том, что в Иркутске пациенту не была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего мужчина скончался.

Видео
В Иркутске во время выступления скончался пианист Михаил Клейн

«В сообщении говорится о том, что в Иркутске бригада скорой помощи не оказала своевременную медицинскую помощь пианисту, у которого случился сердечный приступ во время концерта. Врачи, присутствующие на концерте, начали оказывать мужчине первую помощь и вызвали скорую. Однако медики приехали только через 45 минут», — рассказали в региональном СК.

В ходе доследственной проверки следователи намерены установить обстоятельства произошедшего.

Заслуженный артист РФ, солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн умер во время концерта вечером 3 октября в Иркутске, исполняя на рояле свое сочинение — джазовую фантазию «Это все Россия». Он стал играть «Лебединую верность» и внезапно упал. Худрук филармонии Марина Токарская сообщила «Интерфаксу», что «публика была в ужасном состоянии» от произошедшего.

Несмотря на пожилой возраст — Клейну шел 72 год — он не жаловался на здоровье и не страдал какими-либо тяжелыми болезнями.

Министерство здравоохранения Иркутской области 5 октября сообщило, что проводит служебную проверку по факту опоздания скорой помощи на вызов к солисту областной филармонии Михаилу Клейну, который умер во время концерта в Иркутске. Причину смерти артиста устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

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