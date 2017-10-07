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11:36 (мск), источник: РИАЦ

На трассе в Волгоградской области «Лэнд Ровер» собрал «паровозик» из четырех машин

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло вчера, 6 октября, на трассе в Среднеахтубинском районе области.

Участники аварии ехали со стороны Средней Ахтубы в сторону Краснослабодска. Однако 41-летний водитель «Лэнд Ровера» не учел дистанцию до двигающейся впереди «Лады-11173» и въехал в нее. Однако сильный удар зацепил не только отечественный автомобиль. «Лада» столкнулась с «Рено», а «Рено в свою очередь въехал в «Киа».

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, травмы получили пассажирки автомашины «Лада». Они были госпитализированы в больницу.

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