На трассе в Волгоградской области «Лэнд Ровер» собрал «паровозик» из четырех машин
ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло вчера, 6 октября, на трассе в Среднеахтубинском районе области.
ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло вчера, 6 октября, на трассе в Среднеахтубинском районе области.
Участники аварии ехали со стороны Средней Ахтубы в сторону Краснослабодска. Однако 41-летний водитель «Лэнд Ровера» не учел дистанцию до двигающейся впереди «Лады-11173» и въехал в нее. Однако сильный удар зацепил не только отечественный автомобиль. «Лада» столкнулась с «Рено», а «Рено в свою очередь въехал в «Киа».
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, травмы получили пассажирки автомашины «Лада». Они были госпитализированы в больницу.