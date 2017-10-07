На трассе в Волгоградской области «Лэнд Ровер» собрал «паровозик» из четырех машин

Участники аварии ехали со стороны Средней Ахтубы в сторону Краснослабодска. Однако 41-летний водитель «Лэнд Ровера» не учел дистанцию до двигающейся впереди «Лады-11173» и въехал в нее. Однако сильный удар зацепил не только отечественный автомобиль. «Лада» столкнулась с «Рено», а «Рено в свою очередь въехал в «Киа».