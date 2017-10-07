Пятеро парней избили и ограбили профессора в Алматы

На скамье подсудимых были пятеро молодых людей — Данияр Абдыканов, Мадияр Алтынбек, Ерик Кыстаубаев, Адлет Косыбаев и Ержан Палманов. Их обвиняли по статьям за разбойное нападение и хищение средств в особо крупном размере.



По материалам дела, они украли из дома 65-летнего преподавателя Агыбая Смагулова 23 миллиона тенге. В ходе нападения грабители сломали профессору 9 ребер и нанесли ушибы.



Сообщается, что Мадияр Алтынбек получил 10 лет лишения свободы, Ержан Палманов, Адлет Косыбаев и Ерик Кыстаубаев осуждены на 11 лет. Данияр Абдыканов приговорен к 11 годам лишения свободы, однако с учетом имевшейся ранее судимости, проведет за решеткой 13 лет. Кроме того, осужденные, согласно приговору, должны выплатить преподавателю компенсацию за материальный и моральный ущерб.



Приговор не вступил в законную силу.