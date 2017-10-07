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11:34 (мск), источник: Калининград.Ru

На Липовой аллее в Калининграде загорелась квартира в многоэтажном доме

Никто из людей не пострадал.

В пятницу, 6 октября, на Липовой аллее произошёл пожар в многоквартирном доме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На восьмом этаже здания в квартире загорелся натяжной потолок. В результате помещение закопчено. Пожарным удалось не допустить распространение огня.

Никто из людей не пострадал. В тушении принимало участие девять человек и три единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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