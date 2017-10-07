На Липовой аллее в Калининграде загорелась квартира в многоэтажном доме
Никто из людей не пострадал.
Никто из людей не пострадал.
В пятницу, 6 октября, на Липовой аллее произошёл пожар в многоквартирном доме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
На восьмом этаже здания в квартире загорелся натяжной потолок. В результате помещение закопчено. Пожарным удалось не допустить распространение огня.
Никто из людей не пострадал. В тушении принимало участие девять человек и три единицы техники. Причины пожара устанавливаются.