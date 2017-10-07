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11:41 (мск), источник: Uzreport.uz

Крушение самолета в Конго: среди погибших могут быть граждане Узбекистана

По сообщениям СМИ со ссылкой на министерство обороны Демократической Республики Конго (ДРК), 30 сентября в г. Киншасе потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12, в результате которого погибли граждане России, Украины и Узбекистана, которые работали в ДРК по частному контракту.

Источник: Uzreport.uz

Для подтверждения факта гибели в ДРК гражданина Узбекистана Посольство Узбекистана в г. Каире поддерживает постоянную связь с посольством Демократической Республики Конго.

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