Крушение самолета в Конго: среди погибших могут быть граждане Узбекистана
По сообщениям СМИ со ссылкой на министерство обороны Демократической Республики Конго (ДРК), 30 сентября в г. Киншасе потерпел крушение
По сообщениям СМИ со ссылкой на министерство обороны Демократической Республики Конго (ДРК), 30 сентября в г. Киншасе потерпел крушение
Для подтверждения факта гибели в ДРК гражданина Узбекистана Посольство Узбекистана в г. Каире поддерживает постоянную связь с посольством Демократической Республики Конго.