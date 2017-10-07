Крушение самолета в Конго: среди погибших могут быть граждане Узбекистана

По сообщениям СМИ со ссылкой на министерство обороны Демократической Республики Конго (ДРК), 30 сентября в г. Киншасе потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12, в результате которого погибли граждане России, Украины и Узбекистана, которые работали в ДРК по частному контракту.