Почти 2,5 млн руб украли из офиса фирмы в Москве
РИАМО — 7 окт. Неизвестный украл из сейфа в офисе фирмы на севере Москвы порядка 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель
РИАМО — 7 окт. Неизвестный украл из сейфа в офисе фирмы на севере Москвы порядка 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель
«Шестого октября в 11:18 на службу “02” от мужчины поступило сообщение о краже по адресу: улица Куусинена, дом № 19А», — сказал собеседник агентства.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что с 22:30 5 октября до 10:50 6 октября неизвестный, взломав замок входной двери, проник в помещение офиса № 405 по указанному адресу, из сейфа совершил кражу 2,4 миллиона рублей, скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».