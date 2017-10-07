В Волгоградской области мужчина, защищая свою пенсию, ранил ножом вора.

Инцидент произошел накануне вечером в Ленинском районе Волгоградской области.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в районную больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки справа был доставлен 21-летний местный житель. Виновника травмы нашли по горячим следам. Им оказался 62-летний пенсионер.

Как выяснили полицейские, в этот день мужчина снимал пенсию в банкомате, что увидел молодой человек. Уже вечером пенсионер отправился в гости к приятелю, где находился и позже раненый парень. После распития спиртных напитков мужчины заснули, а молодой человек решил похитить денежные средства.

Доставая купюры из кармана пенсионера, парень разбудил владельца денег. Пытаясь скрыться с похищенным, он достал нож и стал угрожать им мужчине. Выпивший пенсионер не собирался так просто отдавать свои деньги и между ними завязалась борьба. Мужчина дотянулся до кухонного ножа, лежащего на столе, и нанес молодому человеку удар в область груди.