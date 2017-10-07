Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Суд ответил лишенной медали российской олимпийской чемпионке
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
14События недели в фотографиях
12:02 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области мужчина, защищая свою пенсию, ранил ножом вора

В Волгоградской области мужчина, защищая свою пенсию, ранил ножом вора.

Инцидент произошел накануне вечером в Ленинском районе Волгоградской области.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в районную больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки справа был доставлен 21-летний местный житель. Виновника травмы нашли по горячим следам. Им оказался 62-летний пенсионер.

Как выяснили полицейские, в этот день мужчина снимал пенсию в банкомате, что увидел молодой человек. Уже вечером пенсионер отправился в гости к приятелю, где находился и позже раненый парень. После распития спиртных напитков мужчины заснули, а молодой человек решил похитить денежные средства.

Доставая купюры из кармана пенсионера, парень разбудил владельца денег. Пытаясь скрыться с похищенным, он достал нож и стал угрожать им мужчине. Выпивший пенсионер не собирался так просто отдавать свои деньги и между ними завязалась борьба. Мужчина дотянулся до кухонного ножа, лежащего на столе, и нанес молодому человеку удар в область груди.

В отношении пенсионера уже возбудили уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в адрес потерпевшего за попытку хищения денежных средств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Волгоградской области мужчина, защищая свою пенсию, ранил ножом вора
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Определился 11-й участник чемпионата мира по футболу в России
65 лет Путину: рабочий юбилей президента
Шторм «Нейт» усилился до урагана
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь