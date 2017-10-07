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12:33 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге задержаны сотрудники штаба Навального

Двух сотрудников штаба Алексея Навального в Северной столице задержали утром 7 октября. Об этом сообщают единомышленники оппозиционера.

Юрист петербургского штаба Денис Михайлов и ещё один сотрудник Михаил Сосин задержаны. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила координатор оппозиционного движения Полина Костылёва. Подробности выясняются.

Два дня назад Костылёву признали виновной в нарушении установленного порядка организации митинга. Причиной стали агитационные листовки. Девушку оштрафовали на 20 тыс. рублей. На следующий день Смольный вместе с петербургской прокуратурой напомнили горожанам об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. Кроме того, жителей Северной столицы просили не поддаваться на провокации.

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