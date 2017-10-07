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12:37 (мск), источник: Интерфакс

Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы Дании заявили об обнаружении частей тела шведской журналистки Ким Валль, которая отправилась в плавание с конструктором самодельной подводной лодки Петером Мадсеном, сообщает в субботу телеканал Sky News.

Источник: AP 2017

По словам представителя полиции Йенса Моллера Йенсена, накануне полиция обнаружил два пакета, в одном из которых находились вещи журналистки, в другом — голова и ноги. Экспертиза останков установила, что эти части тела принадлежали именно ей.

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В конце августа тело Валль без головы, рук и ног было обнаружено в море близ Копенгагена. К телу был прикреплен металл, вероятно, с той целью, чтобы останки пошли ко дну.

Об исчезновении 30-летней Ким Валл стало известно 11 августа. Журналистка провела интервью с Мадсеном на борту его подлодки в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.

В убийстве журналистки подозревают изобретателя подлодки «Наутилус» Петера Мадсена. В ходе допроса он рассказал, что причиной гибели Валль стал несчастный случай на самодельной субмарине, после чего он сбросил тело женщины в море.

Ранее Мадсен давал иные показания, заявив, что после интервью высадил журналистку в Копенгагене.

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4 октября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
"Подобное лечится подобным ." Это истина , и если б ей следовали , то многим бы не захотелось убивать других или призывать к этому .
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