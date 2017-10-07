Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции

Источник: AP 2017

По словам представителя полиции Йенса Моллера Йенсена, накануне полиция обнаружил два пакета, в одном из которых находились вещи журналистки, в другом — голова и ноги. Экспертиза останков установила, что эти части тела принадлежали именно ей.

В конце августа тело Валль без головы, рук и ног было обнаружено в море близ Копенгагена. К телу был прикреплен металл, вероятно, с той целью, чтобы останки пошли ко дну.

Об исчезновении 30-летней Ким Валл стало известно 11 августа. Журналистка провела интервью с Мадсеном на борту его подлодки в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.

В убийстве журналистки подозревают изобретателя подлодки «Наутилус» Петера Мадсена. В ходе допроса он рассказал, что причиной гибели Валль стал несчастный случай на самодельной субмарине, после чего он сбросил тело женщины в море.