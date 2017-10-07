Опознаны тела 14 граждан Узбекистана, погибших в ДТП с казахстанским автобусом в РФ

Источник: Tengrinews

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По последним данным, погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

«Консульский отдел посольства Узбекистана в Москве со ссылкой на Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает об опознании тел 14 погибших узбекских граждан в ДТП 6 октября 2017 года», — говорится в сообщении.

На сайте обнародован их список и паспортные данные.

По данным министерства, состояние еще трех госпитализированных граждан Узбекистана врачами оценивается как крайне тяжелое. Еще 36 пострадавших узбекистанцев получили легкие телесные повреждения, ушибы и ссадины и отказались от госпитализации, добавили в МИД Узбекистана.