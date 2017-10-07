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14:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже задержали группу фальшивомонетчиков

Молодым людям грозит до 8 лет лишения свободы.

Полицейские задержали троих подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр. Ими оказались жители Воронежа, двое мужчин 24 и 25 лет и 21-летняя женщина, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 7 октября.

Как правило, для сбыта фальшивок молодые люди выбирали продуктовые магазины. Там они совершали покупки на незначительные суммы и меняли поддельные деньги на настоящие.

Молодых людей удалось установить в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Всех поместили под домашний арест.

По данному факту силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Контекст

Во II квартале 2017 года в банках Воронежской области нашли 114 фальшивых купюр. Это на 17 меньше, чем за I квартал 2017 года. Чаще всего подделывали пятитысячные купюры. В Воронежской области обнаружили 60 таких фальшивок — на 12 меньше, чем в I квартале. В банках ЦФО обнаружили 325 поддельных денежных знаков за полгода. Воронежская область стала одним из лидеров в округе по числу найденных фальшивых купюр.

Обнаружив поддельную купюру, жители могут обратиться в банк или в полицию. Дальнейшее использование поддельных денег будет считаться участием в преступлении. А выбросив фальшивку и не сообщив о ней правоохранительным органам, жертва мошенников потеряет шанс вернуть свои деньги.

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