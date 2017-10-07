В Уфе вновь эвакуировали посетителей торгового центра «Мега»

Череда звонков в дежурные части России продолжается. Сегодня, 7 октября, пришлось срочно эвакуировать весь персонал и всех посетителей популярного торгового центра «Мега». На улицу пришлось выйти сотням людей.

Крупный торговый центр пользуется особой популярностью в выходные — уфимцы приезжают сюда, чтобы закупиться на неделю вперед и пройтись по магазинам.

На этой неделе по звонкам также были эвакуированы торговые центры «Меркурий», «Мегаполис» и другие объекты по всей Башкирии. К счастью, во всех случаях тревога была ложной.