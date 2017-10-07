МИД Узбекистана опубликовал список погибших в ДТП под Владимиром

Один из двух детей, пострадавших при столкновении автобуса и поезда, скончался в больнице

Напомним, что в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По последним данным погибли 17 человек, большинство — граждане Узбекистана. В реанимации находятся три человека, в том числе один ребенок.