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14:28 (мск), источник: Podrobno.uz

МИД Узбекистана опубликовал список погибших в ДТП под Владимиром

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Консульский отдел посольства Узбекистана в Москве со ссылкой на главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает об опознании тел 14 погибших узбекских граждан в ДТП 6 октября 2017 года. Работа по опознанию тел продолжается.

Источник: Podrobno.uz

На сайте министерства иностранных дел Узбекистана приводится список погибших узбекистанцев:

1. Зиёдуллаева Гулсанам Машраб кизи, 24.06.2011 года рождения, место рождения — Музработский район Сурхандарьинской области.

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2. Нарбаев Алимардон Кушназар угли, 22.05.1992 года рождения, место рождения — Музработский район Сурхандарьинской области.

3. Жураев Махматкарим Жумакулович, 20.05.1966 года рождения, место рождения — Бойсунский район Сурхандарьинской области.

4. Кенжаева Умида Бозоровна, 06.09.1990 года рождения, место рождения — Музработский район Сурхандарьинской области.

5. Жураназаров Абдукодир Рустам угли, 08.11.1996 года рождения, место рождения — Музработский район Сурхандарьинской области.

6. Сатторов Рузмат Нурали угли, 23.02.1993 года рождения, место рождения — Музработский район Сурхандарьинской области.

7. Косимов Таваккалжон Турсунович, 10.04.1973 года рождения, место рождения — Пахтаабадский район Андижанской области.

8. Рузиев Тохир Менглиевич, 30.01.1989 года рождения, место рождения — Музработский район Сурхандарьинской области.

9. Махмудов Холмурод Рузиевич, 19.09.1984 года рождения, место рождения — Бойсунский район Сурхандарьинской области.

10. Абдукаримов Мардон Тулкин угли, 20.09.1997 года рождения, место рождения — Термезский район Сурхандарьинской области.

11. Эшонкулова Сарвар Курбоназар кизи, 03.01.1992 года рождения, место рождения — Музработский район Сурхандарьинской области.

12. Курбонов Сапарвали Язмуратович, 08.12.1982 года рождения, место рождения — Ангорский район Сурхандарьинской области.

13. Тангрикулов Давлатбек Машрабович, 18.05.2015 года рождения, место рождения — Российская Федерация, имел постоянную регистрацию в Музработском районе Сурхандарьинской области.

14. Холмиров Юсуф, место рождения — Сурхандарьинская область.

Трое граждан Республики Узбекистан госпитализированы, состояние которых врачами оценивается как крайне тяжёлое:

1. Латипов Мирджон Мирзоевич, 13.06.1974 года рождения.

2. Таджиев Тулкин Абдукаримович, 14.06.1976 года рождения.

3. Зиёдулаева Гулрух Машрабековна, 22.11.2012 года рождения.

Посольством Республики Узбекистан в Российской Федерации открыта «горячая линия» по следующим телефонам: +7−499−230−00−32; +7−499−230−00−54; +7−499−230−07−15.

Напомним, что в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По последним данным погибли 17 человек, большинство — граждане Узбекистана. В реанимации находятся три человека, в том числе один ребенок.

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