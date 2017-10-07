Калининградец из неприязни повредил автомобиль соседа на 98 тысяч рублей
Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Серпуховской.
Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Серпуховской.
Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 городского УМВД установили причастность 30-летнего жителя Калининграда к умышленному повреждению автомобиля соседа. Об этом сообщает
Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Серпуховской в областном центре. По предварительным данным, злоумышленник из личной неприязни к 35-летнему мужчине разбил все стекла, отбил оба зеркала и нанес множественные удары по крыше его автомобиля «Фольксваген Гольф». Сумма ущерба от противоправных действий составила 98 000 рублей.
Действия подозреваемого дознаватели квалифицировали по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение чужого имущества». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.