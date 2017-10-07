Калининградец из неприязни повредил автомобиль соседа на 98 тысяч рублей

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Серпуховской в областном центре. По предварительным данным, злоумышленник из личной неприязни к 35-летнему мужчине разбил все стекла, отбил оба зеркала и нанес множественные удары по крыше его автомобиля «Фольксваген Гольф». Сумма ущерба от противоправных действий составила 98 000 рублей.