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14:51 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец из неприязни повредил автомобиль соседа на 98 тысяч рублей

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Серпуховской.

Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 городского УМВД установили причастность 30-летнего жителя Калининграда к умышленному повреждению автомобиля соседа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Серпуховской в областном центре. По предварительным данным, злоумышленник из личной неприязни к 35-летнему мужчине разбил все стекла, отбил оба зеркала и нанес множественные удары по крыше его автомобиля «Фольксваген Гольф». Сумма ущерба от противоправных действий составила 98 000 рублей.

Действия подозреваемого дознаватели квалифицировали по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение чужого имущества». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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