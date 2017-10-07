В Уфе снова эвакуируют торговые центры
В субботу в Уфе снова эвакуировали торговые центры «МЕГА» и «Семья», сообщает корреспондент ProUfu.ru.
В субботу в Уфе снова эвакуировали торговые центры «МЕГА» и «Семья», сообщает корреспондент ProUfu.ru.
В столице Башкирии после сообщений о взрывных устройствах вывели посетителей и персонал двух торговых центров — «МЕГА» на улице Рубежной и «Семья» на проспекте Октября. Официального подтверждения этой информации пока не было.
На днях по Уфе прокатилась вторая волна массовых эвакуаций. Людей выводили в основном из торговых центров — Гостиный двор, «Иремель», IKEA,