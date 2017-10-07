В Петербурге предупредили об опасности нахождения на несогласованных акциях

«Обращаем внимание жителей Петербурга и гостей города на то, что нахождение поблизости или непосредственно на подобных мероприятиях может быть небезопасно, особенно в момент задержания правонарушителей, которые препятствуют работе правоохранителей», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте главного управления МВД региона.

Читайте также В центре Москвы начались задержания участников акции оппозиции

В полиции напоминают, что участникам несогласованных акций грозит наказание по статье «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Также административная ответственность наступает за противодействие сотрудникам органов внутренних дел, подчеркивают в ГУ МВД.

«Гражданам следует помнить, что во избежание подобных ситуаций необходимо соблюдать законность и правопорядок, не поддаваться на провокации и призывы к правонарушениям, к участию в незаконных мероприятиях. Призываем граждан соблюдать законность и правопорядок в целях своей безопасности и безопасности окружающих», — говорится в сообщении.