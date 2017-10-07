В центре Москвы начались задержания участников акции оппозиции
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Полиция начала задерживать оппозиционеров, собравшихся в центре Москвы у памятника Александру Пушкину.
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Полиция начала задерживать оппозиционеров, собравшихся в центре Москвы у памятника Александру Пушкину.
В частности, как передает корреспондент «Интерфакса», сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками.
В районе площади находятся автомобили полиции, автозаки, бронированные машины «Тигр» и десятки сотрудников правоохранительных органов.
Полиция с помощью громкоговорителя призывает собравшихся на площади людей разойтись и «не мешать проходу других граждан».
Ранее наблюдатели сообщили, что на Пушкинской площади в центре Москвы около памятника Пушкину собрались несколько десятков человек, а также журналисты и представители зарубежных телеканалов.