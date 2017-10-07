В Омске мужчина поймал девочку, выпрыгнувшую из горящей квартиры
Дедушка ребенка, по всей видимости, погиб.
Дедушка ребенка, по всей видимости, погиб.
Сегодня, 7 октября в паблике «Аварийный Омск» появилось сообщение о пожаре на втором этаже дома по улице Волгоградской, 32. Очевидец Александр Марков заснял фото и видео.
Как рассказал автор поста, в квартире находились дедушка и внучка. Вероятно, дедушка уснул с сигаретой, после чего начался пожар. Девочка попыталась спастись, выпрыгнув в окно.
Благо, в этот момент под окнами находился мужчина, который и подхватил ребенка. В результате девочка осталась жива и здорова, ее обследовали врачи прибывшей на место скорой помощи.
Тогда как дедушку, по сообщениям очевидцев, спасти не удалось. Квартира на втором этаже выгорела полностью.