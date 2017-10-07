Главный транспортный врач арестован в Атырау

«Органом следствия И. В. Шин подозревается в неоднократном получении взяток в виде денежных средств от лиц, работающих в подконтрольных организациях. Досудебное расследование проводится по п. 4 ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса — “Получение взятки”. Суд 29 сентября санкционировал ему арест сроком на два месяца», — сообщил Атырауский транспортный прокурор Берик Кулмагамбет.



Досудебное расследование в отношении руководителя РГУ «Атырауское отделенческое управление охраны общественного здоровья на транспорте» Игоря Шина проводит антикоррупционный департамент.