В Татарстане организованы специальные посты на границе с Башкирией из-за вируса ящура

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ветеринары и ГИБДД Татарстана организовали специальные посты на границе с Башкирией
«Ветеринарными инспекторами республики совместно с сотрудниками ГИБДД на границе с очагом вируса ящура организованы круглосуточные посты. В целях недопущения заразного вируса на территорию Татарстана ни одна техника не должна проходит без санитарной обработки», — сказано в сообщении.
Как сообщал ТАСС,
Ящур — острое вирусное заболевание парнокопытных. Быстро распространяется среди животных, в том числе