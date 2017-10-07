В Татарстане организованы специальные посты на границе с Башкирией из-за вируса ящура

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ветеринары и ГИБДД Татарстана организовали специальные посты на границе с Башкирией из-за вспышки вируса ящура в соседней республике, сообщила в субботу пресс-служба главного управления ветеринарии кабинета министров Татарстана.

«Ветеринарными инспекторами республики совместно с сотрудниками ГИБДД на границе с очагом вируса ящура организованы круглосуточные посты. В целях недопущения заразного вируса на территорию Татарстана ни одна техника не должна проходит без санитарной обработки», — сказано в сообщении.

Как сообщал ТАСС, из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту ЧП.